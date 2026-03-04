Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Düşüşte

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ocak ayında yüzde 6,1'e geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de aralıkta yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ocakta yüzde 5,8'e indi.

Avro Bölgesi'nde de aralıkta yüzde 6,2 olan işsizlik oranı, ocakta yüzde 6,1 seviyesinde tespit edildi.

İşsizlik oranı, bir önceki yılın ocak ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 6 olarak ölçülmüştü.

Ocakta işsizlik oranı, Finlandiya'da yüzde 10,2, İspanya'da yüzde 9,8, İsveç'te yüzde 8,7, Fransa'da ve Yunanistan'da yüzde 7,7 oldu.

AB'de işsiz sayısı ocakta 12 milyon 928 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 770 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Ocakta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 922 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 352 bin olarak tespit edilirken, genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,1, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,8 olarak kaydedildi.