Avro Bölgesi'nde kredi büyümesi eylülde sabit kaldı, M3 yüzde 3,5 ile beklentiyi aştı - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde kredi büyümesi eylülde sabit kaldı, M3 yüzde 3,5 ile beklentiyi aştı

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ECB verilerine göre Avro Bölgesi'nde şirket kredileri eylülde yıllık yüzde 4,2 ile ağustos hızını korudu, hane halkı kredileri yüzde 3,1 ile sabit kaldı. Hane halkı kredi büyümesi son 3 yılın en iyi seviyesinde kalırken M3 yüzde 3,5 artışla yüzde 3,4'lük piyasa beklentisini aştı.

Avro Bölgesi'ndeki bankaların şirketlere ve hane halkına yönelik kredi hacmi ile bölgedeki para arzı büyümesi eylül ayında sabit kaldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), eylül ayına ilişkin para arzı ve kredi büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde finans dışı şirketlere verilen krediler, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,2 büyüyerek ağustos ayındaki hızını korudu.

Aynı dönemde hane halkına verilen kredilerin yıllık büyüme oranı da yüzde 3,1 seviyesinde sabit kaldı.

Böylece hane halkı kredi büyümesi, son 3 yılın en iyi seviyesini korumuş oldu. Özel sektöre verilen toplam kredilerin eylülde yıllık büyüme hızı ise yüzde 4,3 olarak belirlendi.

Para arzı beklentilerin üzerinde

Gelecekteki ekonomik faaliyetlerin önemli bir öncü göstergesi olan en geniş tanımlı para arzı M3, eylülde yıllık bazda yüzde 3,5 artış gösterdi. Piyasa beklentisi, ağustos ayında da yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşen bu büyüme hızının eylülde yüzde 3,4'e gerileyeceği yönündeydi.

Diğer yandan, hane halkı mevduatlarının yıllık büyüme hızı ağustostaki yüzde 2,4 seviyesinden eylülde yüzde 2,3'e gerilerken, finans dışı şirketlerin mevduat büyümesi yüzde 4,7'den yüzde 5,3'e yükseldi.

Kaynak: AA
EkonomiAğustosFinansSon Dakika

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