Avro Bölgesi'nde Kurumsal Kredi Talebi Artacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Kurumsal Kredi Talebi Artacak

Avro Bölgesi'ndeki finans kuruluşları, kurumsal kredi talebinin uzun bir aradan sonra bu yaz yeniden artmasını bekliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın yayımladığı rapora göre, ikinci çeyrekte şirketlerin kredi talebi zayıfladı ve bankalar kredi verme standartlarını sıkılaştırdı. Ancak üçüncü çeyrek için finansal kuruluşlar, kurumsal kredi talebinde artış bekliyor.

16.07.2024 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avro Bölgesi'ndeki finans kuruluşlarının, kurumsal kredi talebinin uzun bir aradan sonra ilk kez bu yaz yeniden artmasını beklediği bildirildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'nde bankaların katıldığı "Banka Kredi Anketi" sonuçlarına ilişkin yılın ikinci çeyreğini kapsayan raporu yayımladı.

Rapora göre, Avro Bölgesi'ndeki şirketlerin kredi talebi yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi ikinci çeyrekte de zayıfladı.

ECB'den rapora ilişkin yapılan açıklamada, bankaların ikinci çeyrekte şirketlere kredi verme standartlarını biraz sıkılaştırdığı belirtildi.

ECB, bunun ana nedeninin bankaların risk toleransının azalması olduğunu ifade etti.

Açıklamada, "Şirketlere yönelik kredi standartları ekonomik sektörler arasında bazı heterojenlikler göstermiş, ticari gayrimenkul sektöründe güçlü bir şekilde sıkılaşmıştır." bilgisi verildi.

Bunun yanında, üçüncü çeyrek için finansal kuruluşlar, şirketlere yönelik kredi standartlarında ılımlı bir sıkılaşma bekliyor.

Ankete göre, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları, yılın üçüncü çeyreğinde 2022 yaz döneminden bu yana kurumsal kredi talebindeki ilk artış olmasını bekliyor.

Eurosystem'in Avro Bölgesi'ndeki bankaların kredi koşullarına ilişkin bilgi edinmesini sağlayan ECB'nin "Banka Kredi Anketi", yılda 4 defa yapılıyor. 10-25 Haziran'da yapılan son anket, 157 finans kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan, ECB, 6 Haziran'da faiz politikasını tersine çevirerek, piyasa beklentileri doğrultusunda yaklaşık 5 yıl sonra ilk faiz indirimine gitmiş, 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü.

Banka, refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50'ye indirmişti.

Finansal piyasada bir gösterge olan mevduat faiz oranının yüzde 3,75'e çekilmesi, ekonomideki finansman koşullarının yeniden bir miktar gevşemesini sağlamıştı.

ECB'nin faiz oranlarına ilişkin bir sonraki toplantısı 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

ECB Yönetim Kurulu'nun, faizler için hemen ikinci bir aşağı adım kararı almaması ve şimdilik oranları sabit tutması bekleniyor.

Kaynak: AA

Banka, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Kurumsal Kredi Talebi Artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:20 Yurt dışı çıkış harcına büyük zam 150 liradan 500 liraya çıkartıldı Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı
12:11 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltildi 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi
11:56 Özel Harekatçıların Bahçeli’nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
12:46 Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı
12:05 Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar Çocukların kimde kalacağı belli oldu Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu
11:54 İlişki uzmanı Adil Yıldırım’dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:17 Gümüşhane’de korkunç kaza Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu Gümüşhane'de korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
11:02 Bunu kimse beklemiyordu Mourinho’nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig’den talip var Bunu kimse beklemiyordu! Mourinho'nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig'den talip var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 13:16:02. #1.12#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde Kurumsal Kredi Talebi Artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement