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Avro Bölgesi'nde Mart Ayında Enflasyon Yüzde 2,4 - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Mart Ayında Enflasyon Yüzde 2,4

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mart ayında yıllık bazda yüzde 2,4 olarak belirlendi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı hizmetlerde gerçekleşti. Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise martta yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde 0,9 seviyesinde ölçüldü.

03.04.2024 12:25
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Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mart ayında yıllık bazda yüzde 2,4 olarak belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,4 seviyesinde tespit edildi. TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,8 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri, martta Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5 olması yönündeydi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,1 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri fiyatları yüzde 1,8 geriledi.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise martta yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde 0,9 seviyesinde ölçüldü.

AB uyumlu verilere göre enflasyon martta Almanya'da yüzde 2,3, Fransa'da yüzde 2,4, İtalya'da yüzde 1,3 ve İspanya'da yüzde 3,2 olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Mart Ayında Enflasyon Yüzde 2,4 - Son Dakika

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