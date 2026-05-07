Avro Bölgesi'nde Perakende Satışlar Mart'ta Düştü
Avro Bölgesi'nde Perakende Satışlar Mart'ta Düştü

07.05.2026 13:14
Mart ayında Avro Bölgesi'nde perakende satışlar bir önceki aya göre %0,1 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar martta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,9 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,2 yükseldi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,3 azalacağı, yıllık yüzde 1 artacağı yönündeydi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2,1 ile Almanya'da, yüzde 0,4 ile Malta'da, yüzde 0,1 ile İtalya ve Letonya'da gerçekleşti. En fazla artış ise yüzde 4,3 ile Slovenya'da, yüzde 4 ile Lüksemburg'da ve yüzde 3,6 ile Belçika'da ölçüldü.

Martta, yıllık bazda perakende satışlar en fazla yüzde 2,3 ile Romanya'da ve yüzde 2 ile Almanya'da düşerken, Bulgaristan'da yüzde 12,4, Macaristan'da yüzde 8,2 ve Malta'da yüzde 7,5 arttı.

Kaynak: AA

