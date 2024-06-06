Avro Bölgesi'nde Perakende Satışlar Nisanda Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Perakende Satışlar Nisanda Düştü

Avro Bölgesi\'nde Perakende Satışlar Nisanda Düştü

Avro Bölgesi'nde nisanda perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 0,5 düştü. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, AB'de perakende satışlar nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azaldı. Aylık bazda en fazla artış Slovakya'da görülürken, en fazla düşüş ise Letonya'da gerçekleşti. Yıllık bazda ise Bulgaristan ve Romanya'da perakende satışlar yüzde 9,8 artarken, Polonya'da yüzde 7,3 geriledi.

06.06.2024 13:10
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Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,5 düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6, yıllık bazda da yüzde 0,1 azaldı.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar nisanda aylık bazda yüzde 0,5 düşerken yıllık bazda sabit kaldı.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 2,4 ile Slovakya'da, yüzde 1,9 ile Bulgaristan ve Avusturya ve yüzde 1,7 ile Portekiz'de görüldü. En fazla düşüş ise yüzde 3,3 ile Letonya'da, yüzde 3,1 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ve yüzde 2,7 ile Danimarka'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda Bulgaristan ve Romanya'da yüzde 9,8, Hırvatistan ve Slovakya'da yüzde 8,6, Lüksemburg'da yüzde 7,3 artarken, Polonya'da yüzde 7,3, Belçika'da yüzde 5,8 ve Estonya'da yüzde 4,9 geriledi.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Slovakya, Polonya, Romanya, Letonya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Perakende Satışlar Nisanda Düştü - Son Dakika

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