Avro Bölgesi'nde PMI 46 Pua ile Yükseldi

Ekonomi

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, ekimde 46 puana yükselerek son beş ayın en yüksek seviyesine çıktı.

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) Avro Bölgesi Ekim 2024 imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verileri açıklandı.

Buna göre, Avro Bölgesi'ndeki fabrika faaliyetleri, ekimde beklenenden daha iyi artarak istikrar işaretleri gösterdi.

Avro Bölgesi'nde eylülde 45 olan imalat sanayi PMI, ekimde 46 puana yükselerek son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global, öncü verilerde ekim ayı imalat PMI'yı 45,9 puan olarak açıklamıştı.

Bunun yanında, bölgede, imalat sanayi PMI'nın, faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında kalması da dikkati çekti.

HCOB??????? Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "Bu rakamlar en azından bir parça iyi haber içeriyor; imalat sektöründeki durgunluk ekim ayında daha da derinleşmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Üretimin bir önceki aya göre daha yavaş bir hızda düştüğünü ve yeni siparişlerin daha az keskin bir düşüş gösterdiğini aktaran La Rabia, "Sonuç olarak, PMI'nın yanı sıra çok sayıda başka göstergeyi de dikkate alan GSYH tahminimize göre, sanayi üretimi dördüncü çeyrekte yüzde 0,1 daralabilir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisine sahip Almanya ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturan Alman imalat sanayi PMI ekimde 43,6'ya yükselerek, son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Beklenti endeksin 42,6 puan olması yönündeydi. Ülkede imalat sanayi PMI'nın, faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında kalması dikkati çekti.

S&P Global'ın açıklamasında, "Avro Bölgesi imalat sektörü, daralmanın keskin bir şekilde devam ettiği en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa'nın ağır yükü altında kalmaya devam etti." denildi.