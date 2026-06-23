Avro Bölgesi'nde PMI Verileri Artış Gösterdi - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde PMI Verileri Artış Gösterdi

23.06.2026 17:38
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Haziranda Avro Bölgesi bileşik PMI 49,5 ile son 3 ayın zirvesine ulaştı. Ekonomik faaliyetler yavaşladı.

Avro Bölgesi'nde, haziran ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,5 puanla son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global, Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Buna göre, mayısta 48,5 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, haziranda 49,5'e çıktı. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Avro Bölgesi'nde mayısta 47,7 olan hizmet sektörü PMI, haziranda 48,9 oldu.

Mayıs ayında 51,6 olan imalat sanayi PMI ise haziranda 51,3 seviyesine indi. Böylece imalat sanayi PMI, son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Piyasa beklentisi, haziranda bileşik PMI'ın 49,1, hizmet PMI'ın 48,6, imalat PMI'ın 51,6 olması yönündeydi.

Veriler, enflasyonist baskılardaki zayıflamayla birlikte Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın hız kestiğine işaret etti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde PMI Verileri Artış Gösterdi - Son Dakika

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