Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı.
Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin aralık ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.
Buna göre, AB ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, geçen yıl aralık ayında kasıma göre yüzde 2,6, önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,2 yükseldi.
Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,1 düşeceği yönündeydi. Verilerin, beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.
Öte yandan, 2023 genelinde ortalama sanayi üretimi ise bir önceki yıla kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 2,4, AB'de ise yüzde 2 geriledi.
Aralıkta, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 7,4 ile Slovenya'da, yüzde 4,3 ile Hırvatistan'da ve yüzde 2,7 ile Finlandiya'da gerçekleşti. En fazla artışın ise yüzde 23,5 ile İrlanda'da, yüzde 6,6 ile Hollanda'da ve yüzde 5,6, ile Danimarka'da olduğu belirlendi.
Sanayi üretiminde yıllık bazda ise en fazla gerileme yüzde 10,2 ile Slovenya'da, yüzde 8,7 ile Macaristan'da ve yüzde 6,9 ile Bulgaristan'da kaydedildi. En fazla yükseliş yüzde 44,7 ile İrlanda, yüzde 6,7 ile Danimarka ve yüzde 5 ile Malta'da tespit edildi.
Son Dakika › Ekonomi › Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Aralık Ayında Arttı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi bir ziyarette bulunuyor. Bu ziyaretin gündemi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ikili ilişkiler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel meselelerin ele alınması olacak. Detaylar yakında geliyor...
Real Madrid'in dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i deplasmanda 1-0 yendiği maçta oyuna giremeyen milli futbolcumuz Arda Güler'in üzgün görüntüsü büyük tepki çekti.
Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, makamına gelen 85 yaşlarındaki bir kişiyi eşinin yanında itekleyerek dışarı çıkardı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği noktalarda vatandaşların tepkisiyle karşılaşıyor. O anlarda kaydedilen bir görüntüde vatandaşlardan biri tavırlarından rahatsız olduğu Başkan Ergün'e "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyerek tepki gösterdi.
Yaptığı yayınlar ve açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Serdar Ortaç, son açtığı canlı yayında küfürler savurdu. Alkollü olduğu görülen Ortaç'ın küfürlerini duyan evdeki kadın çalışanı hemen telefonu alarak yayını kapattı.
Survivor All Star yarışmasında eski şampiyon Adem Kılıçcı'nın Acun Ilıcalı'nın teklifine talepleri nedeniyle anlaşamadığı belirtildi. Kılıçcı'nın ayda 350 bin TL ve 20 milyon TL'ye bir ev istediği konuşuluyor.
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafıyla büyük beğeni aldı. Yıldız futbolcunun o paylaşımını göre futbolseverler, "Adam Ronaldo'ya dönmüş" şeklinde yorum yaptı.
Antalya'da etkili olan şiddetli yağışta alt geçitte mahsur kalarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi, ailesi tarafından adli tıptan teslim alındı. Yakınları ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, arkadaşları ihmal olduğunu iddia ederek belediyeyi suçladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?