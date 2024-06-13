Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Nisanda Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Nisanda Düştü

Avro Bölgesi'nde nisan ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüş kaydetti. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi nisanda mart ayına göre yüzde 0,1 azaldı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 geriledi. AB'de ise sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,5 artarken, yıllık bazda yüzde 2 geriledi. Nisanda en fazla artış Danimarka'da, Yunanistan'da ve Polonya'da gerçekleşirken, en fazla düşüş ise Lüksemburg'da, Letonya'da ve İrlanda'da yaşandı.

13.06.2024 13:03
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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisanda mart ayına göre yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3 azaldı.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,1 artacağı, yıllık yüzde 1,9 düşeceği yönündeydi. Verilerin, beklentilerden düşük gelmesi dikkati çekti.

AB'de ise sanayi üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarken, yıllık bazda yüzde 2 geriledi.

Nisanda, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 10,4 ile Danimarka'da, yüzde 7 ile Yunanistan'da ve yüzde 6,7 ile Polonya'da belirlendi.

En fazla düşüş ise yüzde 6,7 ile Lüksemburg'da, yüzde 4,9 ile Letonya'da ve yüzde 3,4 ile İrlanda'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 17,4 ile Danimarka'da, yüzde 10,8 ile Yunanistan'da ve yüzde 7,4 ile Slovenya'da ölçüldü. En fazla gerileme ise yüzde 15,7 ile İrlanda'da, yüzde 7,8 ile Letonya'da ve yüzde 6,8 ile Finlandiya'da tespit edildi.

Kaynak: AA

Lüksemburg, Yunanistan, Danimarka, Letonya, Polonya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Nisanda Düştü - Son Dakika

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