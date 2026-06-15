Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Yükseldi - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Yükseldi

15.06.2026 13:31
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Avro Bölgesi'nde nisan ayında sanayi üretimi yüzde 0,1 arttı, AB'de ise yüzde 0,1 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,1 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,1, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0,3 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde nisan ayında sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 0,2 artacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi nisanda aylık bazda 0,1, yıllık bazda yüzde 0,9 yükseldi.

Nisanda, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 5,2 ile Malta, yüzde 3,4 ile İsveç ve yüzde 1,6 ile Hollanda'da görüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 4,6 ile Bulgaristan, yüzde 3,5 ile Yunanistan ve yüzde 3,4 ile Polonya'da kaydedildi.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 12,2 ile Danimarka'da, yüzde 7,4 ile Litvanya'da ve yüzde 7,3 ile Malta'da gerçekleşti.

En fazla düşüş yüzde 6,1 ile Lüksemburg, yüzde 4,2 ile Bulgaristan ve İrlanda, yüzde 3,9 ile Estonya'da belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Yükseldi - Son Dakika

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