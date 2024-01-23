Avro Bölgesi\'nde Şirketlerin Kredi Talebi Azalıyor

Avro Bölgesi'ndeki şirketlerin kredi talebindeki azalışın 2023 yılının son çeyreğinde de devam ettiği belirtildi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Avro Bölgesi'ndeki 157 bankanın katılımıyla hazırlanan Banka Kredi Anketi'nin sonuçlarına ilişkin raporu yayınlandı.

Raporda, Avro Bölgesi'ndeki şirketlerin kredi talebinin geçen yılın son çeyreğinde de gerilediği, talepte bu yılın ilk çeyreğinde hafif artış öngörüldüğü bildirildi.

Konut ve tüketici kredileri için hane halkının talebinin de aynı dönemde gerilediği ifade edildi.

ECB'nin raporunda, "Kredi kategorileri genelinde talepteki düşüşte faiz oranlarının genel seviyesi belirleyici oldu. Ayrıca, sabit yatırımlardaki düşüş firmaların kredi talebini azaltırken, tüketici güveni ve konut piyasasına ilişkin beklentilerdeki zayıflama hane halkının kredi talebini düşürdü." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin başından beri ilk kez finans kuruluşlarının kurumsal kredi taleplerinde ve hane halkının konut kredisi talebinde hafif artış beklendiği, tüketici kredilerine yönelik talepte ise yüksek faiz ve belirsizlik nedeniyle daha fazla düşüş öngörüldüğü belirtildi.

ECB, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin olarak Ekim 2023'te açıkladığı raporda da Avro Bölgesi'nde hane halkının ve şirketlerin net kredi talebinin yüksek borçlanma maliyetleri ve ekonomik görünüme yönelik endişelerle azaldığını bildirmişti.

Enflasyonla mücadele için faiz artırıldı

ECB, 2022 sonunda yüzde 2,50 olan refinansman faizini 2023'teki ilk toplantısında 50 baz puan artırarak yüzde 3'e çıkardı.

Yıl içinde faiz artışlarına devam eden ECB, Eylül 2023'teki toplantısında refinansman faizini yüzde 4,50'ye yükseltmesinin ardından ekim ve aralıktaki toplantılarında değişikliğe gitmedi.

Avro Bölgesi'nde Ocak 2023'te yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon oranı, Aralık 2023'te yüzde 2,9'a geriledi.

ECB, sağlıklı bir ekonomi için tüm Avro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 2 olmasını hedefliyor.

ECB'nin bir sonraki toplantısı 25 Ocak Perşembe günü yapılacak. Analistler, Bankanın, ekim ve aralık aylarında olduğu gibi temel faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyor.