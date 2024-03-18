Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,6 seviyesinde belirlendi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) şubat ayı enflasyon verilerini yayımladı.
Verilere göre, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,6'ya indi. TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,6 oldu.
Piyasa beklentileri, şubatta Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,6, aylık enflasyonun da yüzde 0,6 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.
AB'de de ocakta yüzde 3,1 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 2,8'e geriledi. AB'de TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,6 olarak tespit edildi.
Avro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,73 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,79 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,42 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünleri yüzde 0,36 geriledi.
AB uyumlu verilere göre enflasyon şubatta Romanya'da yüzde 7,1, Hırvatistan'da yüzde 4,8, Estonya'da yüzde 4,4 ve Avusturya'da yüzde 4,2 oldu.
Son Dakika › Ekonomi › Avro Bölgesi'nde TÜFE Şubat Ayında Yüzde 2,6 Seviyesinde - Son Dakika
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