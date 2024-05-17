Avro Bölgesi'nde TÜFE Nisan Ayında Yüzde 2,4 Seviyesinde - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde TÜFE Nisan Ayında Yüzde 2,4 Seviyesinde

Avro Bölgesi\'nde TÜFE Nisan Ayında Yüzde 2,4 Seviyesinde

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,4 seviyesinde belirlendi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) nisan ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon nisanda da aynı seviyeyi korudu. TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,6 oldu. Piyasa beklentileri, nisanda Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,4, aylık enflasyonun da yüzde 0,6 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti. Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise nisanda yıllık yüzde 2,7, aylık yüzde 0,7 seviyesinde ölçüldü. AB'de ise martta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, nisanda da yüzde 2,6 seviyesinde belirlendi. AB'de TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,6 olarak tespit edildi. Avro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,64 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,55 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,23 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünleri yüzde 0,04 geriledi. AB uyumlu verilere göre nisanda enflasyonun en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 6,2 ile Romanya, yüzde 4,9 ile Belçika, yüzde 4,7 ile Hırvatistan, yüzde 3,6 ile Macaristan, yüzde 3,4 ile de Avusturya ve İspanya oldu.

17.05.2024 12:35
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Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,4 seviyesinde belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) nisan ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon nisanda da aynı seviyeyi korudu. TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,6 oldu.

Piyasa beklentileri, nisanda Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,4, aylık enflasyonun da yüzde 0,6 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise nisanda yıllık yüzde 2,7, aylık yüzde 0,7 seviyesinde ölçüldü.

AB'de ise martta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, nisanda da yüzde 2,6 seviyesinde belirlendi. AB'de TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,6 olarak tespit edildi.

Avro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,64 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,55 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,23 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünleri yüzde 0,04 geriledi.

???????AB uyumlu verilere göre nisanda enflasyonun en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 6,2 ile Romanya, yüzde 4,9 ile Belçika, yüzde 4,7 ile Hırvatistan, yüzde 3,6 ile Macaristan, yüzde 3,4 ile de Avusturya ve İspanya oldu.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Hırvatistan, Macaristan, Avusturya, İspanya, Belçika, Romanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde TÜFE Nisan Ayında Yüzde 2,4 Seviyesinde - Son Dakika

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