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Avro Bölgesi'nde ÜFE kasımda hızlı yükseldi - Son Dakika

Avro Bölgesi'nde ÜFE kasımda hızlı yükseldi

06.01.2022 13:37
Avro Bölgesi'nde ÜFE kasımda hızlı yükseldi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,7 arttı.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,7 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 23,7 arttı.

Avro Bölgesi'nde ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8, 2020'nin kasım ayına göre de yüzde 23,7 artış gösterdi.

ÜFE, kasım ayında önceki aya kıyasla Danimarka'da yüzde 10,3, Bulgaristan'da yüzde 8,5 ve Romanya'da yüzde 7,3 arttı.

AB ülkeleri arasında ÜFE, kasımda yıllık bazda ise en fazla yüzde 87,9 ile İrlanda'da, yüzde 51,7 ile Danimarka'da ve yüzde 40,4 ile Romanya'da yükseldi.

ÜFE, Almanya'da yüzde 18,5, Fransa'da yüzde 17,4, İtalya'da yüzde 27,1 ve İspanya'da yüzde 33,1 olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinde yıllık bazda ÜFE enerji sektöründe yüzde 64,9, sanayide yüzde 23,7 ve ara mallarında yüzde 18,6 artış gösterdi.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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