Avro Bölgesi'nde ÜFE Nisan'da Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avro Bölgesi'nde ÜFE Nisan'da Yükseldi

03.06.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avro Bölgesi'nde ÜFE, nisan ayında aylık yüzde 0,6 artarken, yıllık artış yüzde 4,8 oldu.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,7, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 4,9 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 4,8 yükseldi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık 0,6, yıllık yüzde 4,8 yükseleceği yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, nisanda aylık bazda en fazla yüzde 3 ile Danimarka'da, yüzde 2,7 ile Hırvatistan'da ve yüzde 2,4 ile Belçika'da arttı. Aylık ÜFE nisanda, Fransa'da yüzde 2,1, Estonya'da yüzde 0,8 ve İsveç'te yüzde 0,3 azaldı.

ÜFE, nisanda yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 14,5, Litvanya'da yüzde 13,1 ve Romanya'da yüzde 11,5 artarken Lüksemburg'da yüzde 3,7, Estonya'da yüzde 1,2, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yüzde 0,7 ve Letonya'da yüzde 0,6 geriledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Üretim, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde ÜFE Nisan'da Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu İlk sözleri yüreklere dokundu 3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu! İlk sözleri yüreklere dokundu
Fidan: Trump NATO Zirvesi’ne katılacak Fidan: Trump NATO Zirvesi'ne katılacak
Galatasaray’da sürpriz Gidecek deniyordu, takımda kalıyor Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu Özel sistem kurmuşlar 20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu! Özel sistem kurmuşlar

13:05
Aziz Yıldırım’dan Ederson için flaş karar Bir saniye beklemeyecek
Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek
13:00
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
12:52
Müsavat Dervişoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Bizim için yok hükmündesin
Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
12:35
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
12:15
Ali Babacan, CHP’deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
11:43
Hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın vasiyeti ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 13:15:40. #7.12#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde ÜFE Nisan'da Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.