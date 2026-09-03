Avro Bölgesi'nde ÜFE temmuzda yüzde 1,6 arttı, enerji fiyatları etkili oldu - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde ÜFE temmuzda yüzde 1,6 arttı, enerji fiyatları etkili oldu

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Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 5,8 yükseldi. Aylık artışta enerji fiyatlarındaki yüzde 5,6'lık artış belirleyici oldu; piyasa beklentisi yüzde 1,2 artış yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 1,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 5,8 arttı.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık bazda yüzde 1,2 yükseleceği yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatlarının aylık bazda yükselmesinde enerji fiyatlarındaki yüzde 5,6'lık artış etkili oldu.

AB üyeleri arasında ÜFE, temmuzda aylık bazda en fazla yüzde 4,3 ile İrlanda'da, yüzde 3 ile İspanya ve İtalya'da arttı. Aylık ÜFE, temmuzda Estonya'da yüzde 3,3, Finlandiya'da yüzde 1,6 ve İsveç'te yüzde 1,1 azaldı.

ÜFE, temmuzda yıllık bazda İrlanda'da yüzde 14,8, Litvanya'da yüzde 12,9 ve Bulgaristan'da yüzde 12,5 yükselirken, Lüksemburg'da yüzde 7,3 geriledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde ÜFE temmuzda yüzde 1,6 arttı, enerji fiyatları etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde ÜFE temmuzda yüzde 1,6 arttı, enerji fiyatları etkili oldu - Son Dakika
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