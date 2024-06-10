Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni En Yüksek Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni En Yüksek Seviyeye Ulaştı

Avro Bölgesi\'nde Yatırımcı Güveni En Yüksek Seviyeye Ulaştı

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak haziranda 3,9 puan arttı. Sentix tarafından yapılan araştırmaya göre, Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi 0,3'e yükseldi ve beklentiler endeksi Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Almanya'da ise yatırımcı güven endeksi Nisan 2023'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı, ancak mevcut durum endeksi hala koyu kırmızıda yer alıyor. Alman ekonomisi, imalat sektöründeki zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

10.06.2024 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi haziranda 3,9 puan artarak Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, 1174 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirdiği haziran ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta eksi 3,6 olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 3,9 puanlık artışla 0,3'e yükseldi. Böylece endeks artış eğilimini art arda sekizinci aya taşıdı. Şubat 2022'den beri en yüksek seviyesine çıkan endekse ilişkin beklenti, eksi 1,8'e yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 7,8'den 10'a çıkarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Mevcut Durum Endeksi de eksi 14,3'ten eksi 9'a çıkarak, artışını sekizinci aya taşıdı. Endeks, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, Avro Bölgesi ekonomisinde toparlanmanın devam ettiğini belirterek, toparlamanın sadece "yavaş ve küçük adımlarla" gerçekleştiğini ifade etti.

Hussy, "Ekonomideki toparlanma art arda 8 aydaki iyileşmenin ardından ivme kaybetmiş durumda." Ifadesini kullandı.

" Almanya'da da ekonomik toparlanma yavaş da olsa devam ediyor"

Ekonomisi ihracata dayalı Almanya'da Genel Yatırımcı Güven Endeksi, haziranda 5 puanlık artışla eksi 12,5'e yükselerek Nisan 2023'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Hussy, "Almanya'da da ekonomik toparlanma yavaş da olsa devam ediyor" değerlendirmesinde bulunurken bununla birlikte ülkedeki Mevcut Durum Endeksi'nin eksi 26,3 puanla hala koyu kırmızıda yer aldığını belirtti.

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, "Almanya'da Beklentiler Endeksi'nin 2,3 puana yükselmesi, Alman ekonomisinin içinde bulunduğu vahim durumun sadece kademeli olarak hafiflediğini ve stagflasyon (kalıcı enflasyonla birlikte durgunlaşan ekonomi) konusunun önümüzdeki aylarda da gündemde kalmaya devam edeceğini gösteriyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Alman ekonomisi, 2 yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu.

Ülke ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Ukrayna, Rusya, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni En Yüksek Seviyeye Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:56:54. #1.12#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni En Yüksek Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement