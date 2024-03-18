Ekonomi

Avro Bölgesi, ocak ayında 11,4 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek 198,7 milyar avro, ithalatı ise yüzde 18,9 gerileyerek 192,5 milyar avro oldu. AB'nin dış ticaret fazlası, söz konusu ayda 6,2 milyar avro olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, ocakta 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 artışla 225,9 milyar avro, ithalat da yüzde 16,1 azalarak 214,5 milyar avro olarak gerçekleşti. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası ocakta 11,4 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 40,2 milyar avro ile ABD, 27,4 milyar avro ile İngiltere, 16,9 milyar avro ile Çin, 16,1 milyar avro ile İsviçre ve 8,4 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 36,6 milyar avro ile Çin, 27,9 milyar avro ile ABD, 13,3 milyar avro ile İngiltere,10,9 milyar avro ile İsviçre, 9,6 milyar avro ile Norveç ve 8,2 milyar avro ile Türkiye oldu.