Avro Bölgesi PMI Mart'ta Düşüşte

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mart ayında Avro Bölgesi bileşik PMI 50,7'ye gerileyerek son 9 ayın en düşük seviyesini gördü.

Avro Bölgesi'nde mart ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,7 puanla son 9 ayın en düşük seviyesini gördü.

S&P Global, Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, şubatta 51,9 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, martta 50,7'ye geriledi. Böylece Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 9 ayın en düşük seviyesine indi.

Avro Bölgesi'nde şubatta 51,9 olan hizmet sektörü PMI da martta son 10 ayın en alt seviyesi olan 50,2'ye düştü.

Piyasa beklentileri, martta bileşik PMI'nın 50,5, hizmet PMI'nın 50,1 olması yönündeydi.

Veriler, Avro Bölgesi'nde mart ayında maliyet baskılarının yoğunlaşmasıyla özel sektörde faaliyet artışının çok düşük seviyede kaldığını ortaya koydu.

Ayrıca, Avro Bölgesi'nde geçen yılın temmuz ayından bu yana ilk defa talep koşulları kötüleşirken hizmet sektöründe yeni siparişler geriledi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:19:56. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.