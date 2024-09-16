Avro Bölgesi Temmuz'da 21,2 Milyar Avro Fazla Verdi

Ekonomi

Avro Bölgesi, temmuz ayında 21,2 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 230,2 milyar avro, ithalatı ise yüzde 4,8 yükselerek 211,1 milyar avro oldu.

AB'nin dış ticaret fazlası, söz konusu ayda 19,1 milyar avro olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat temmuzda 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 10,2 artışla 252 milyar avro, ithalat da yüzde 4 yükselişle 230,8 milyar avro olarak gerçekleşti. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası temmuzda 21,2 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 47 milyar avro ile ABD, 30 milyar avro ile İngiltere, 18,9 milyar avro ile Çin, 16,2 milyar avro ile İsviçre ve 9,6 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 46,4 milyar avro ile Çin, 27,6 milyar avro ile ABD, 14,2 milyar avro ile İngiltere, 11 milyar avro ile İsviçre, 9 milyar avro ile Norveç ve 8,5 milyar avro ile Türkiye oldu.