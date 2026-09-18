Avro Grubu Başkanı Pierrakakis, yüksek enerji fiyatlarına karşı hedefli önlem istedi

Avro Grubu Başkanı Kiryakos Pierrakakis, Orta Doğu'daki gelişmelerin petrol ve doğal gaz fiyatları üzerinde yeniden yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirterek, yüksek enerji fiyatlarına karşı yeni destek önlemleri alınması halinde bunların hedefli ve geçici olması gerektiğini söyledi.

Pierrakakis, AB Dönem Başkanı İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avro Bölgesi ülkelerinin maliye bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Avro Bölgesi ekonomisinin yıl başında beklenenden daha güçlü bir performans sergilediğini aktaran Pierrakakis, ikinci çeyrekte büyümenin tahminlerin üzerinde gerçekleştiğini hatırlattı.

Pierrakakis, Avrupa ekonomisinin çeşitli zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu vurgulayarak, Orta Doğu'daki gelişmelerin petrol ve doğal gaz fiyatları üzerinde yeniden yukarı yönlü baskı oluşturduğuna dikkati çekti.

"Orta Doğu'daki gelişmeler, vatandaşlarımız ve işletmelerimiz üzerinde doğrudan etkiler yaratarak petrol ve doğal gaz fiyatları üzerinde yeniden yukarı yönlü bir baskı oluşturuyor." diyen Pierrakakis, Avrupa'nın dış gelişmelere bağımlılığını azaltması ve enerjide bağımsızlığa odaklanması gerektiğini kaydetti.

Pierrakakis, yüksek enerji fiyatları nedeniyle yeni önlemlere ihtiyaç duyulması halinde bunların "hedefli, geçici ve mali kurallarla uyumlu" olması gerektiğini belirtti.

Küresel finansman koşullarının sıkılaştığına işaret eden Pierrakakis, devlet tahvili getirilerindeki yükseliş devam ettiği sürece ulusal bütçeler üzerindeki baskının artacağını ifade etti.

Pierrakakis, Avro Bölgesi ülkelerinin tahvil faizleri arasındaki farkların geçmiş kriz dönemlerine kıyasla sınırlı kaldığını, güvenilirliğin korunması için üye ülkelerin mali kurallara uygun hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Enerji şirketlerine olağanüstü kazanç vergisi tartışması

Dublin'de bir araya gelen AB ülkelerinin maliye bakanları, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükselişten yüksek kazanç sağlayan enerji şirketlerine yönelik olağanüstü kazanç vergisi uygulanmasını da gündeme aldı.

Almanya, İspanya, İtalya, Polonya, Portekiz ve Avusturya gibi ülkeler, bu dönemde enerji şirketlerinin olağanüstü kazançlarının vergilendirilmesine yönelik AB çapında bir çerçeve oluşturulmasını istiyor ve AB Komisyonundan seçenekler sunmasını talep ediyor.

Avrupa ülkeleri, hızla artan petrol ve doğal gaz fiyatlarından olumsuz etkileniyor.

Orta Doğu'daki çatışmaların ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla petrol fiyatları son dönemde yeniden varil başına 100 doların üzerinde seyrediyor.