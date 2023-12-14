 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Avrupa Adalet Divanı, Amazon'a vergi borcu kararını iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Adalet Divanı, Amazon'a vergi borcu kararını iptal etti

Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonu'nun Amazon'a Lüksemburg'daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 250 milyon avro üzerinde vergi borcu çıkaran kararının hatalı olduğuna hükmetti. Mahkeme, Komisyon'un Lüksemburg'un Amazon'a vergi avantajları sağladığı yönündeki kararında hata yaptığını belirtti.

Avrupa Adalet Divanı, Amazon\'a vergi borcu kararını iptal etti
14.12.2023 - 13:22,  Güncelleme: 13:23
Abone Ol

Avrupa Adalet Divanı, Amazon'a Lüksemburg'daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 250 milyon avro üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararının hatalı olduğuna hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek hukuki merci konumundaki Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonu'nun Amazon'a karşı açtığı davada karar açıkladı.

Mahkeme, Komisyon'un, Lüksemburg'un Amazon'a vergi avantajları sağlayarak yetkisiz kamu desteği verdiği yönündeki kararında hata yaptığına karar verdi.

Kararda, "Komisyon, Lüksemburg tarafından Amazon'a verilen vergi kararının iç pazarla bağdaşmayan bir kamu yardımı olduğunu tespit edemediğini doğruladı." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Adalet Divanı, Komisyonun alt mahkeme kararına karşı yaptığı itirazı reddetti.

Dava hakkında

AB Komisyonu 2017'de, Amazon'un Lüksemburg'da faydalandığı vergi uygulamalarını yasa dışı bulmuş ve şirketin geçmişe dönük 250 milyon avroluk vergiyi faiziyle birlikte geri ödemesine karar vermişti.

Söz konusu karara Amazon firması ve Lüksemburg itiraz etmiş, hukuki süreç başlatmıştı.

AB Genel Mahkemesi, 2021'de dünyanın en büyük internet alışveriş şirketi Amazon'a Lüksemburg'daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 250 milyon avronun üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararını iptal etmişti.

Mahkeme, Lüksemburg'un vergi sistemiyle Amazon grubuna bağlı şirkete seçici biçimde avantaj sağlamadığına ve AB Komisyonu'nun iddialarını yeterince kanıtlayamadığına hükmetmişti.

AB Komisyonu, bu kararı hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na taşımıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Amazon, Mahkeme, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Adalet Divanı, Amazon'a vergi borcu kararını iptal etti - Son Dakika


13:26
AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18
Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06
Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25
Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24
Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12
TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı? TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?

Son Dakika
13:26 AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18 Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06 Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02 İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25 Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24 Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12 TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı, geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 14:08:01. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Adalet Divanı, Amazon'a vergi borcu kararını iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement