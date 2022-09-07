AB, Rus gazına tavan fiyat uygulamayı planlıyor - Son Dakika
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AB, Rus gazına tavan fiyat uygulamayı planlıyor

07.09.2022 15:23
AB, Rus gazına tavan fiyat uygulamayı planlıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını önereceğiz.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını önereceğiz." dedi.

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'da yaşanan enerji krizine karşı atacakları adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğuna işaret eden von der Leyen, " Rusya, doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor. Rusya'nın gaz piyasasındaki manipülasyonunun elektrik piyasası üzerinde de etkileri olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Von der Leyen, AB'nin daha önce doğal gaz tüketimini azaltma, gaz depolarını doldurma, yenilebilir yatırımları hızlandırma ve Rusya dışı kaynaklardan enerji tedarikini artırma kararları aldığını anımsatarak, "Bugün Norveç, Avrupa'ya Rusya'dan daha fazla gaz tedarik ediyor." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın enerji krizi ile birlikte kuraklık da yaşadığını dile getiren von der Leyen, "Kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerden elektrik üretimi yüzde 26 azaldı." dedi.

Von der Leyen, enerji krizine karşı 5 acil tedbir hazırladıklarına işaret ederek, "Birincisi elektrik tasarrufu. Ne yaparsak yapalım elektriği tasarruflu kullanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik talebinin en yüksek olduğu saatlerde fiyatların da zirve yaptığını aktaran von der Leyen, en pahalı çalışan doğal gaz santrallerinin de bu zamanlarda devreye alındığını belirtti.

Von der Leyen,"Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz." diye konuştu.

"Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan uygulanmasını teklif edeceğiz." diyen von der Leyen, yenilenebilir gibi düşük karbonlu enerji kaynaklarından elektrik üretenlerin maliyetlerinin düşük, fiyatlarının yüksek olduğunu anlattı.

Von der Leyen, bazı şirketlerin beklenmeyen seviyelerde yüksek karları olduğunu ve bunu haneler ve işletmelere yönelteceklerini söyledi.

Bütün enerji kaynaklarının bu krizin aşılmasına için kullanılaması gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, "Petrol ve gaz şirketleri büyük karlar elde etti. Bu nedenle fosil yakıt şirketlerinden zorunlu katkı alınmasını önereceğiz." dedi.

Von der Leyen, üye ülkelerin gaz ve petrol firmaları gelirlerinden sağlayacağı ilave kaynağı yoksulları desteklemekte kullanabileceğini ifade etti.

Elektrik piyasalarında da sorunlar bulunduğuna işaret eden von der Leyen, bu alanda faaliyet gösteren firmaların işlem yapabilmeleri için çok yüksek miktarda fona ihtiyaçları olduğunu, enerji şirketlerinin yaşadığı likidite sorununu aşmalarına yardım edeceklerini anlattı.

Von der Leyen, doğal gaz maliyetlerini düşürerek Rusya'nın gelirlerini azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını önereceğiz." diye konuştu.

AB'nin savaş öncesinde doğal gazının yüzde 40'ını Rusya'dan sağladığını, bu oranının bugünlerde yüzde 9'a indiğini anlatan von der Leyen, bu aşamadan sonra hazırladıkları teklifleri üye ülkelerin değerlendireceğini vurguladı.

Bu konuyu görüşmek üzere AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, 9 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı yapacak.

Rusya, geçen hafta Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından doğal gaz akışını süresiz durdurmuştu.

Öte yandan, AB Komisyonu'nun enerji krizine yönelik uluslararası basına sızan taslak çalışmasına göre, doğal gaz santralleri dışındaki elektrik üreticilerine megavatsaat başına 200 avroluk fiyat sınırı getirilmesi söz konusu olabilir.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Rus gazına tavan fiyat uygulamayı planlıyor - Son Dakika

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