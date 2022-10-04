AB Komisyonu'nun iki üyesi enerji krizine karşı "ortak borçlanma" önerdi - Son Dakika
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AB Komisyonu'nun iki üyesi enerji krizine karşı "ortak borçlanma" önerdi

04.10.2022 11:56
AB Komisyonu'nun iki üyesi enerji krizine karşı "ortak borçlanma" önerdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 2 üyesi, Avrupa'da yaşanan enerji krizine karşı ortak borçlanma önerisinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 2 üyesi, Avrupa'da yaşanan enerji krizine karşı ortak borçlanma önerisinde bulundu.

AB Komisyonu'nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Fransız Thierry Breton ve Ekonomiden Sorumlu Üyesi İtalyan Paolo Gentiloni, Avrupa'daki çeşitli gazetelerde enerji krizine ilişkin görüşlerini içeren ortak makale kaleme aldı.

Makalede, Avrupa'nın enerji ve ham maddelere olan bağımlığının, finansal kriz, göç, salgın, Ukrayna'daki savaş ve küresel tedarik zincirlerindeki sorunlar gibi nedenlerle arttığına işaret edildi.

Avrupa'nın bu sorunları dayanışma göstererek aşabileceği ifade edilen makalede, AB ülkelerinin Kovid-19 salgınını, ortak borçlanmayla kurdukları 800 milyar avroluk kurtarma programı, 100 milyar avroluk istihdam koruma programı ve ortak aşı alımları ile atlattığı anımsatıldı.

Makalede, "Rekor enflasyon, astronomik gaz ve elektrik fiyatlarına neden olan enerji krizi ile artan toplumsal öfke bizi başka bir yol ayrımına getirdi." ifadesi kullanıldı.

AB ülkelerinin dayanışma göstermesi ve birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkat çekilen makalede, "Avrupa genelinde haneleri ve işletmeleri ağır bir şekilde etkileyen enerji maliyetlerini acilen ele almamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Makalede, AB iç pazarında işletmeler arasında eşit şartlar sağlamaya özen gösterilmesi ve koordineli çalışılması gerektiği kaydedildi.

Almanya'nın enerji krizinde ekonomisini desteklemek için milli gelirinin yüzde 5'i değerindeki 200 milyar avroluk yardım planının, bazı sorulara neden olduğuna işaret edilen makalede, aynı mali imkana sahip olmayan AB ülkelerinin hane ve işletmelerini bu ölçüde destekleyemeyeceği belirtildi.

Makalede, iç pazarın parçalanmasının ve ülkelerin bir sübvansiyon yarışına girmesinin önlenmesi gerektiği vurgulandı.

Ülke bütçelerindeki farklılıklarının üstesinden gelmek için Avrupa düzeyinde "ortak borç araçları" düşünülmesi gerektiğine dikkat çekilen makalede, "Sadece ortak bir Avrupa bütçe yanıtıyla bu krize etkin bir şekilde karşılık verebiliriz." ifadesi kullanıldı.

Almanya Maliye Bakanı Christian Linder ise yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin enerji krizine karşı ortak borçlanması görüşüne karşı çıktı.

"Ortak borç, uzun vadede rekabetçiliği güçlendirmemize veya devletlerin sürdürülebilir finansmanına yardımcı olmuyor." değerlendirmesinde bulunan Linder, Almanya'nın tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için 200 milyar avro değerinde fon kurma çalışmasını savundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AB Komisyonu'nun iki üyesi enerji krizine karşı 'ortak borçlanma' önerdi - Son Dakika

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