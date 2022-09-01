AB, üye ülkelerden elektrik tüketimlerini düşürmelerini istemeyi planlıyor - Son Dakika
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AB, üye ülkelerden elektrik tüketimlerini düşürmelerini istemeyi planlıyor

01.09.2022 12:13
AB, üye ülkelerden elektrik tüketimlerini düşürmelerini istemeyi planlıyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan gaz akışının kesintiye uğraması ve bunun enerji piyasalarında neden olduğu yüksek fiyatlara karşı üye ülkelerden elektrik tüketimlerini azaltmalarını istemeyi planlıyor.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan gaz akışının kesintiye uğraması ve bunun enerji piyasalarında neden olduğu yüksek fiyatlara karşı üye ülkelerden elektrik tüketimlerini azaltmalarını istemeyi planlıyor.

Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu Sanayi, Araştırma ve Enerji Komitesi'nde Avrupa'daki enerji krizi, buna karşı yapılabilecekler ve kışa hazırlık çalışmaları görüşüldü.

Toplantıda konuşan AB Komisyonu'nun enerji biriminin Genel Müdür Yardımcısı Mechthild Wörsdörfer, Avrupa'daki doğal gaz depolarının yüzde 80 doluluk seviyesine ulaştığını belirtti.

AB ülkelerinin, enerji arz güvenliğini artırmak için bu kış doğal gaz taleplerini yüzde 15 oranında azaltacaklarını hatırlatan Wörsdörfer, üye ülkelerin enerji krizinde dayanışma gösterdiğini söyledi.

Wörsdörfer, üye ülkelerin ortak doğal gaz alımlarını sağlayacak enerji platformu üzerinde de çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

"Şu anda bir enerji krizi var. Enerji fiyatları, gaz ve elektrik faturaları daha önce hiç görmediğimiz seviyelerde bulunuyor. Piyasada spekülasyon ve belirsizlik var." diyen Wörsdörfer, bu duruma karşı yapılacakları planladıklarını ifade etti.

Wörsdörfer, üye ülkelerin gaz ve elektrik fiyatlarına yönelik uygulamalarını incelediklerini belirterek, "Tavan fiyat uygulaması söz konusu olabilir. Buna bakıyoruz. Tavan fiyatın farklı formları mevcut. Bütün seçenekleri değerlendiriyoruz." dedi.

Özellikle elektrik fiyatları konusunda acil önlemleri ele aldıklarına dikkati çeken Wörsdörfer, tüketiciler ve işletmeleri yüksek faturalardan korumanın yollarını araştırdıklarını dile getirdi. Wörsdörfer, "Elektrik fiyatlarında acil önlem çalışmaları var. Elektrik için talepte azalma da olabilir. Buna bakıyoruz. Bunun farklı biçimleri var. Bütün seçenekleri değerlendiriyoruz." diye konuştu.

AB ülkelerinin daha önce doğal gaz talebini azaltmak konusunda adım attığını ve elektrik tüketiminin azaltılmasına yönelik bir talebin de planlar arasında yer aldığını ifade eden Wörsdörfer, gaz ve elektrik piyasalarının çok farklı yapıları olduğunu belirtti.

Wörsdörfer, elektrik piyasasının reformu üzerinde de çalışmaları sürdürdüklerini, ancak bunun kapsamlı bir süreç olduğunu ve zaman alabileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, üye ülkelerden elektrik tüketimlerini düşürmelerini istemeyi planlıyor - Son Dakika

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