AB ülkeleri, elektrik tüketimini azaltacak ve enerji firmalarından katkı alacak - Son Dakika
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AB ülkeleri, elektrik tüketimini azaltacak ve enerji firmalarından katkı alacak

30.09.2022 13:54
AB ülkeleri, elektrik tüketimini azaltacak ve enerji firmalarından katkı alacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, enerji krizine karşı elektrik talebinin zorunlu düşürülmesi, ucuz maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılması ve fosil yakıt üreticilerinden katkı alınmasını içeren tedbirlerde anlaşma sağladı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, enerji krizine karşı elektrik talebinin zorunlu düşürülmesi, ucuz maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılması ve fosil yakıt üreticilerinden katkı alınmasını içeren tedbirlerde anlaşma sağladı.

AB dönem başkanı Çekya'nın çağrısı üzerine, üye 27 ülkenin enerji bakanları bugün Brüksel'de olağanüstü toplantıda buluştu.

Avrupa'daki enerji krizinin görüşüldüğü toplantı devam ederken, Çekya'nın AB dönem başkanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bakanların yeni tedbirler konusunda anlaştıkları bildirildi.

"Bakanlar, yüksek elektrik fiyatlarını azaltacak önlemler konusunda siyasi bir anlaşmaya vardı." ifadesi kullanılan paylaşımda, bu kapsamda elektrik talebinin zorunlu düşürüleceği, aşırı kar elde eden elektrik üreticilerinin gelirlerine üst sınır getirileceği ve fosil yakıt üreticilerinden dayanışma katkısı alınacağı belirtildi.

AB Komisyonu tarafından eylülde hazırlanan teklifler, üye ülkelerin toplam elektrik tüketimlerini yüzde 10 oranında gönüllü biçimde düşürmelerini, en yoğun saatlerde elektrik tüketiminin zorunlu olarak yüzde 5 azaltılmasını, yenilenebilir, nükleer ve kömür gibi kaynaklardan elektrik üretenlerin gelirlerinin megavatsaat başına 180 avro ile sınırlandırılmasını ve fosil yakıt sektöründen 'dayanışma katkısı' adı altında vergi alınmasını içeriyordu.

Bu tedbirlerle AB ülkelerinin toplam 140 milyar avro kaynak oluşturması, bununla vatandaşlara ve işletmelere destek sağlanması öngörülüyor.

Toplantının devamında ithal doğal gaza tavan fiyat getirilmesi ve Kuzey Akım boru hatları altyapısındaki hasar konularının görüşülmesi planlanıyor.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Brüksel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB ülkeleri, elektrik tüketimini azaltacak ve enerji firmalarından katkı alacak - Son Dakika

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