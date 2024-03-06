Avrupa Birliği, Tek Avrupa Hava Sahası reformunda anlaşmaya vardı

DİSKİ Genel Müdürü: Tüm ilçelere artık 24 saat aralıksız su verebiliyoruz

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, yapılan yatırımlarla kayıp kaçakları azalttıklarını ve tahsilatları artırdıklarını belirterek, tüm ilçelere artık 24 saat kesintisiz su sağlayabildiklerini söyledi. Tutşi, ayrıca atıksu arıtma tesislerinin tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini ve en kısa sürede tüm ilçelerin bu tesislere kavuşacağını ifade etti.