Avrupa Birliği, Tek Avrupa Hava Sahası reformunda anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Birliği, Tek Avrupa Hava Sahası reformunda anlaşmaya vardı

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Avrupa hava trafik yönetim sisteminin verimliliğini artırmaya yönelik Tek Avrupa Hava Sahası girişiminde anlaştı. AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen Tek Avrupa Hava Sahası (Single European Sky) reformunda uzlaşı sağlandığını açıkladı. Reformun amacı, Avrupa hava sahasının performansını, organizasyonunu ve yönetimini iyileştirmektir. Reformun kapasiteyi ve sistem uyumunu artırırken maliyetleri düşüreceği ve hava seyrüsefer hizmetlerinin sağlanmasını geliştireceği belirtilmektedir. Ayrıca, reformun havacılığın çevre ile iklim üzerindeki etkisini azaltacağı ve dron kurallarına da katkı sağlayacağı ifade edilmektedir. Üye ülkelerin, hava trafik kontrolünün yapısını ve mali sürdürülebilirliğini değerlendirmek için ulusal denetleyici makamlar kuracağı ve ekonomik ve güvenlik gözetim işlevlerini aynı kuruluşta birleştirebileceği belirtilmektedir. Söz konusu reform, üye ülkeler ve AP onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecektir.

06.03.2024 13:23
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Avrupa Birliği (AB) kurumları, Avrupa hava trafik yönetim sisteminin verimliliğini artırmaya yönelik Tek Avrupa Hava Sahası girişiminde anlaştı.

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen Tek Avrupa Hava Sahası (Single European Sky) reformunda uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, reformun amacının Avrupa hava sahasının performansını, organizasyonunu ve yönetimini iyileştirmek olduğuna işaret edildi.

Reformun kapasiteyi ve sistem uyumunu artırırken maliyetleri düşüreceği kaydedilen açıklamada, hava seyrüsefer hizmetlerinin sağlanmasını geliştireceği ve havacılığın çevre ile iklim üzerindeki etkisini azaltacağı belirtildi.

Açıklamada, Tek Avrupa Hava Sahası reformunun kapasite ihtiyaçlarını karşılama, uygun maliyet ve çevre ayak izini azaltma gibi hedeflerini koruduğu, bunun dron kurallarına da katkı sağlayacağı bildirildi.

Üye ülkelerin, hava trafik kontrolünün yapısını ve mali sürdürülebilirliğini değerlendirmek için ulusal denetleyici makamlar kuracağına işaret edilen açıklamada, ülkelerin ortak organizasyonel modellerle ekonomik ve güvenlik gözetim işlevlerini aynı kuruluşta birleştirebileceği kaydedildi.

Söz konusu reform, üye ülkeler ve AP onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ulaşım, Çevre, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Birliği, Tek Avrupa Hava Sahası reformunda anlaşmaya vardı - Son Dakika

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