Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları yeni güne alış ağırlıklı seyirle başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, yoğun veri gündemi öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, Avrupa borsalarında pozitif bir seyrin öne çıktığını söyledi.

27.08.2024 11:51
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Avrupa borsaları yeni güne alış ağırlıklı seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 519,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 18,645 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 artışla 8.383 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 33.675 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.607 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 artışla 11.288 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,3 düşüşle 1,1161'den tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,1165 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yoğun veri gündemi öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, Avrupa borsalarında pozitif bir seyrin öne çıktığını söyledi.

???????ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülden itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasının ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) sene sonuna kadar en az iki faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, toplamda üç faiz indirimi ihtimali de masada duruyor.

Bölgede açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri beslemeye devam ettiğini kaydeden analistler, bu hafta bölge genelinde açıklanacak enflasyon verilerinin yakından izleneceğini ifade etti.

Bugün, ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksi takip edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı - Son Dakika

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