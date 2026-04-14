Avrupa Borsaları Anlaşma Umuduyla Yükseldi

14.04.2026 19:56
Avrupa borsaları, ABD ve İran'ın bir anlaşmaya varabileceğine yönelik iyimserlikle haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,99 artışla 619,95 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 artarak 10.609,06, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,27 değer kazanarak 24.044,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,12 yükselerek 8.327,86 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,36 artışla 48.175,65 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,3 yükselişle 1,179 oldu.

Avrupa piyasaları, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin bir anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik beklentileri olumlu karşıladı.

Hafta sonu Pakistan'da yürütülen görüşmelerde iki ülkenin özellikle nükleer ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konularında restleşmesiyle tırmanan gerilim, dünkü gelişmeler sonrasında bir miktar yatıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin Washington ile temasa geçtiğini ve bir anlaşmaya varmaya istekli olduklarını öne sürmüştü.

Ayrıca ABD basınında, iki ülkeden heyetlerin bu hafta Pakistan'da görüşmelere yeniden başlayabileceği iddia edildi.

Avrupa'daki hava yolu şirketlerini temsil eden Airlines for Europe (A4E), Avrupa Birliği'nden (AB) jet yakıtı arzına ilişkin riskler ve artan maliyetler karşısında önlemler alınmasını talep etti.

AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, yakın zamanda jet yakıtı tedarik zincirinde aksaklıklar yaşanabileceğini ve bu durumun endişe verici olduğunu açıkladı.

AB kurumları, çelik ithalatını önemli ölçüde azaltmayı ve kota aşımı durumunda yüzde 50 gümrük vergisi uygulamayı içeren önlemlerde anlaştı.

Kaynak: AA

AFAD personeli intihar etti AFAD personeli intihar etti
Hatay’da esnaf iş yerinde ölü bulundu Hatay'da esnaf iş yerinde ölü bulundu
Freni boşalan kamyon okul bahçesine uçtu, sürücünün durumu ağır Freni boşalan kamyon okul bahçesine uçtu, sürücünün durumu ağır
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i yıkan karar Siyasi operasyon iddiası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i yıkan karar! Siyasi operasyon iddiası
Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı

21:11
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira
20:18
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu Listede Türkiye’den de bir isim var
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var
19:30
Ege Üniversitesi karıştı Palalı saldırgan kamerada
Ege Üniversitesi karıştı! Palalı saldırgan kamerada
19:25
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti Bakın şimdi ne yapıyor
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?
18:57
Şanlıurfa’daki okul saldırısında ilk gözaltı 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
18:30
Trump’tan İran açıklaması Müzakereler için tarih verdi
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi
