Avrupa Borsaları Anlaşma Umuduyla Yükseldi

Avrupa borsaları, ABD ve İran'ın bir anlaşmaya varabileceğine yönelik iyimserlikle haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,99 artışla 619,95 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 artarak 10.609,06, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,27 değer kazanarak 24.044,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,12 yükselerek 8.327,86 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,36 artışla 48.175,65 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,3 yükselişle 1,179 oldu.

Avrupa piyasaları, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin bir anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik beklentileri olumlu karşıladı.

Hafta sonu Pakistan'da yürütülen görüşmelerde iki ülkenin özellikle nükleer ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konularında restleşmesiyle tırmanan gerilim, dünkü gelişmeler sonrasında bir miktar yatıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin Washington ile temasa geçtiğini ve bir anlaşmaya varmaya istekli olduklarını öne sürmüştü.

Ayrıca ABD basınında, iki ülkeden heyetlerin bu hafta Pakistan'da görüşmelere yeniden başlayabileceği iddia edildi.

Avrupa'daki hava yolu şirketlerini temsil eden Airlines for Europe (A4E), Avrupa Birliği'nden (AB) jet yakıtı arzına ilişkin riskler ve artan maliyetler karşısında önlemler alınmasını talep etti.

AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, yakın zamanda jet yakıtı tedarik zincirinde aksaklıklar yaşanabileceğini ve bu durumun endişe verici olduğunu açıkladı.

AB kurumları, çelik ithalatını önemli ölçüde azaltmayı ve kota aşımı durumunda yüzde 50 gümrük vergisi uygulamayı içeren önlemlerde anlaştı.