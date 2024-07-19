Avrupa Borsaları, CrowdStrike Kaynaklı Yazılım Sorunuyla Düştü

Ekonomi

Avrupa borsaları, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu dolayısıyla haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,77 değer kaybıyla 510,03 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 8.155,72 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 gerileyerek 7.534,52 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 18.171,93 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,91 azalarak 34.215,84 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.28 itibarıyla yüzde 0,08 azalarak 1,089 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, küresel yazılım sorununa odaklandı.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen aksaklıklar yaşandı.

Yazılım sorunu nedeniyle birçok havalimanında uçuşlarda büyük çaplı erteleme ve iptaller oldu.

CrowdStrike, sorunu tespit ettiklerini ve kullanıcılara yönelik "geçici" bir çözüm geliştirdiklerini duyurmuştu.

Microsoft 365 ise yaptığı açıklamada, telemetrilerinin küresel yazılım sorunundan etkilenen tüm Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerinin iyileştiğini gösterdiğini bildirmişti.