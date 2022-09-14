Avrupa borsaları, enflasyon endişeleriyle İtalya hariç düşüşle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları, enflasyon endişeleriyle İtalya hariç düşüşle kapandı

14.09.2022 20:02
Avrupa borsaları, enflasyon endişeleriyle İtalya hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, dün ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından düşük risk iştahı temasının devam etmesiyle haftanın üçüncü işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, dün ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından düşük risk iştahı temasının devam etmesiyle haftanın üçüncü işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,86 azalarak 417,51 puana indi.

Gıda ve içecek şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1,60 üzerinde düşüş gösterirken, bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 azalışla 7.277,3 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,22 düşüşle 13.028 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,47 kayıpla 7.277,3 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,49 artarak 22.413,46 puana çıktı.

Öte yandan Alman hükümetinin, Avrupa'yı saran enerji krizi sürecinde Finlandiya kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu Uniper'in kamulaştırılmasını değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardına şirketin hisseleri yüzde 18'den fazla değer kaybetti.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,28 artarak 1 seviyelerinde işlem gördü.

Avrupa borsalarındaki düşüşte, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin faiz artırımları konusunda daha agresif bir ABD Merkez Bankasına (Fed) duyulan ihtiyacı pekiştirmesi etkili oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta beklentilerin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 8,3'e yavaşlasa da tahminlerin üzerinde kaldı.

Küresel pay ve tahvil piyasalarında, dün sert satış yaşanırken, düşük risk iştahı temasının yeni güne de taşındığı görüldü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları, enflasyon endişeleriyle İtalya hariç düşüşle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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