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Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

02.12.2021 11:58
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 1,07 azalışla 465,8 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,05 değer kaybıyla 15.308 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 azalışla 7.115 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 1,06 altında 6.807 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 1,08 düşüşle 26.089 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda dünkü kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,1323 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen tonunun varlık fiyatlarında oynaklığı artırdığını ifade etti.

Avrupa borsalarında bugün ulaştırma hisseleri öncülüğünde satış baskısının gözlemlendiğini aktaran analistler, Omicron varyantına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Analistler, makro ekonomik veri takviminde bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının bulunduğunu kaydederek, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının da yakından takip edildiğini belirtti.

Almanya, İtalya, Fransa, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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