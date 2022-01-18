Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,58 azalışla 481,69 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,59 düşüşle 15.839 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 azalışla 7.581 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 değer kaybıyla 7.161 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,45 düşüşle 8.797 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,96 gerileyerek 27.427 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, 1,1400 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmemesi ve genişleyici para politikasına devam edeceğini açıklamasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,8570 ile son iki yılın en yüksek seviyesini gördüğünü belirterek, faizlerdeki yükseliş eğiliminin pay piyasalarındaki risk iştahını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Bugünün veri gündeminde Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed Sanayi Endeksinin öne çıktığını ifade eden analistler, tahvil piyasasının seyrinin de takip edileceğini söyledi.