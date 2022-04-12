Avrupa borsaları, düşüşle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları, düşüşle açıldı

12.04.2022 10:14
Avrupa borsaları, düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,37 azalışla 452, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,68 düşüşle 13.953 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,98 azalışla 7.544 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,63 değer kaybıyla 6.449 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,31 azalışla 8.472 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,47 düşüşle 24.386 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1,0855 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağında kalmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayısta 50 baz puan faiz artışına gideceği ve senenin devamında da şahin tutumunu sürdürebileceği beklentisinin varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürdüğünü söyledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü alacağı politika kararlarının beklendiğini anımsatan analistler, ECB'nin en geç bu yıl sonunda politika faizini artıracağının tahmin edildiğini bildirdi.

Analistler, ülkelerin tahvil getirilerindeki makasın açılmasının şimdilik ECB'nin adımlarıyla önüne geçildiğini vurgulayarak, perşembe günkü toplantı ve sonrasındaki yönlendirmelerin yakından takip edileceğini ifade etti.

Öte yandan bugün açıklanan makroekonomik verilere göre mart ayında Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentiler paralelinde aylık yüzde 2,5, yıllık 7,3 arttı.

Günün geri kalanında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de TÜFE verileri takip edilecek.

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Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle kapandı Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle kapandı

İspanya, Almanya, Fransa, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları, düşüşle açıldı - Son Dakika


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