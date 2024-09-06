Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,07 değer kaybıyla 506,56 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 düşüşle 8.181,47 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,07 gerileyerek 7.352,3 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,48 değer kaybıyla 18.301,9 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,17 azalışla 33.291,39 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.34 itibarıyla yüzde 0,29 düşerek 1,108 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa piyasaları, ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verilerini olumsuz karşıladı.

Stoxx Europe 600'deki teknoloji sektörü hisseleri yüzde 2,39, madencilik sektörü hisseleri de yüzde 2,41 geriledi.

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme kaydetti.