Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

24.05.2022 19:27
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,14 değer kaybederek 431,58 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 azalarak 7.484,35 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,8 düşerek 13.919,75 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,66 değer kaybıyla 6.253,14 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,08 gerileyerek 23.876,08 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,5 azalarak 1,074 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Rusya- Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve resesyon kaygılarını olumsuz karşıladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nin resesyona girmesi olasılığının Bankanın temel senaryosu içerisinde olmadığını belirtti.

Küresel ham çelik üretimi nisanda yüzde 5,1 düştü

Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana ilk kez artarak 54,6'ya yükseldi.

AB üyesi ülkeler, Ukrayna'dan ithal edilecek bütün ürünlerdeki gümrük vergilerinin 1 yıl süreyle kaldırılmasını sağlayacak düzenlemeye onay verdi

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Kaynak: AA

Ukrayna, Almanya, Fransa, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika


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