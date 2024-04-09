Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününde düşüş yaşadı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,61 değer kaybederek 505,82 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 azalırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,32, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,86 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,08 düşüş yaşadı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,01 düşüşle 1,086 seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisine ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı.

09.04.2024 19:35  Güncelleme: 19:40
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Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 değer kaybederek 505,82 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 azalarak 7.934,79, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,32 düşerek 18.076,69, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,86 değer kaybıyla 8.049,17 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,08 gerileyerek 33.946,29 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,01'lik düşüşle 1,086 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalar, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisine ve Avrupa Merkez Bankasının perşembe günündeki faiz kararına odaklandı.

Kaynak: AA

Almanya, Fransa, İtalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika

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