Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 değer kaybederek 505,82 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 azalarak 7.934,79, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,32 düşerek 18.076,69, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,86 değer kaybıyla 8.049,17 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,08 gerileyerek 33.946,29 puana indi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,01'lik düşüşle 1,086 seviyesinde bulunuyor.
Piyasalar, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisine ve Avrupa Merkez Bankasının perşembe günündeki faiz kararına odaklandı.
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Muş'un Varto ilçesinde kırmızı etin fiyatının yükselmesi üzerine vatandaşlar bayram öncesinde beyaz ete ve balığa rağbet gösterdi. Balıkçılar da bu durumu fırsata çevirerek fiyatları arttırdı. Vatandaşlar sağlıklı olduğu için beyaz eti tercih ettiklerini belirtti.
Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı kararla Türkiye'den İsrail'e sevk edilen 54 ürüne kısıtlama getirilmesi, Yeniden Refah Partisi'nden değerlendirme geldi. Kararın geç kalındığı belirtilerek, hükümetin diğer ticari alanlarda da İsrail'e yönelik kısıtlama getirmesi ve önleyici tedbirler alması gerektiği vurgulandı. Ayrıca D-8 ülkeleriyle acil toplantı yapılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevlerini iade etmesi istendi.
Muş'ta Ramazan Bayramı coşkusu, belediye meydanında ve PTT Caddesi civarında kurulan pazarda yapılan alışverişler ile hissedildi. Pazarda, yöresel lezzetlerden el sanatlarına, giyim eşyalarından ev dekorasyonuna kadar birçok ürün satışa sunulacak. Bayram pazarında, vatandaşlar eksiklerini tamamladı.
Antalya'da düzenlenen operasyonda, yurt dışından hava yoluyla getirilen kaçak ürünlerin tespitine yönelik çalışma sonucunda 33 milyon lira değerinde 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu kişi, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Antalya'da yapılan operasyonda, yurtdışından hava yolu ile getirilen kaçak ürünlerin tespitine yönelik Antalya Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 33 milyon TL olan 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Operasyon sonucunda yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.
Iğdır'da Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar çarşıya çıkarak alışveriş yapmak için yoğunluk oluşturdu. Mağaza ve sokaklarda yaşanan yoğunluk nedeniyle esnaflar da mağazaların önlerine tezgah kurdu ve indirim kampanyaları düzenledi.
Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar 54 ürün grubunda İsrail ile ticaretini kısıtlama kararı dünya basınında geniş yer buldu. ABD merkezli Associated Press iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 'kısasa-kısas'a evrildiğini belirtirken, İsrail'in en yüksek tirajlı gazetelerinden Times of Israel ise, Ankara'nın kararı ve Tel Aviv'den gelen açıklama için, "ticaret savaşları" yorumunda bulundu.
Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Ramazan Bayramı dolayı kutlama mesajı yayımladı. Başkan Bozan, yayımladığı mesajında, birlik ve beraberliği pekiştirdiğimiz, rahmet ve bereketi kuşanmış bir Ramazan ayını daha idrak ederek bayrama kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşadığımızı belirtti. Bozan, bayramın tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni etti.
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