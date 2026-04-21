Avrupa Borsaları Düşüşte - Son Dakika
Avrupa Borsaları Düşüşte

21.04.2026 21:15
ABD-Iran geçici ateşkesinin sona ermesi öncesinde Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesin sona ermesi öncesinde günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,87 düşüşle 616,03 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05 değer kaybederek 10.498,09, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 azalarak 24.270,87, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,14 gerileyerek 8.235,72 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63 düşüşle 47.903,29 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.40 itibarıyla yüzde 0,39 düşüşle 1,174 oldu.

ABD ve İran arasındaki iki haftalık ateşkesin sona ermesi öncesinde yatırımcılar gelişmeleri değerlendirirken, Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında müzakerelerin ikinci turuna ilişkin, "Pakistan'daki görüşmelere katılıp katılmama konusunda henüz kesin bir karar alınmadı." dedi.

Bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksi Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yeni yatırımların azalacağı endişesiyle nisanda önceki aya göre 16,7 puan düşüşle eksi 17,2 puana indi ve son üç yılın en düşük seviyesini gördü.

İngiltere'de işsizlik Aralık 2025-Şubat 2026 aylarını kapsayan üç ayda çeyreklik bazda yüzde 0,2 azalarak yüzde 4,9'a düştü.

ABD'de ise perakende satışlar martta aylık bazda yüzde 1,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşte - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 21:44:42. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Düşüşte - Son Dakika
