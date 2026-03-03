Avrupa Borsaları Düşüşte: Jeopolitik Gerilimler Etkili

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle haftanın ikinci işlem gününü sert düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 3,08 değer kaybıyla 604,44 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,75 azalarak 10.484,13, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,92 gerileyerek 44.468,46, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,46 düşerek 8.103,84 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 3,44 değer kaybederek 23.790,65 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi, TSİ 20.36 itibarıyla yüzde 0,83 düşüşle 1,159 seviyesine geriledi.
Yatırımcılar, Orta Doğu'daki çatışmanın uzama ihtimalinin küresel ticareti etkileyebileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceği endişelerine odaklandı.
Stoxx Europe 600 endeksindeki bankacılık sektörü hisseleri yüzde 4,3, sigorta sektörü hisseleri de yüzde 3,6 değer kaybetti.
Orta Doğu'daki hava sahası kapanmaları nedeniyle yaşanan geniş çaplı iptallerin etkisiyle seyahat ve eğlence sektörü hisseleri yüzde 2 oranında geriledi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hafta sonunda başlattığı saldırılar sonrası İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, dün Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını bildirdi.
Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla Körfez'de deniz trafiği dururken, küresel enerji tedarikine yönelik endişeler piyasalarda keskin fiyat artışlarına yol açtı.
