Avrupa Borsaları Düşüşte, Jeopolitik Gerilimler Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Borsaları Düşüşte, Jeopolitik Gerilimler Etkili

08.07.2026 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artan jeopolitik gerilimler nedeniyle Avrupa borsaları düşüşle kapandı, DAX ve CAC 40 en fazla kayıp yaşadı.

Avrupa borsaları, artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,61 değer kaybıyla 635,91 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,23 düşerek 24.897,45, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,18 azalarak 8.252,66, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,22 gerileyerek 51.817,25 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,66 değer kaybederek 10.489,04 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.07 itibarıyla yüzde 0,06 artışla 1,142 seviyesini gördü.

Avrupa piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesin bittiğini söylemesi sonrası artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Trump, Ankara'da düzenlenen 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran ile ateşkesin bittiğini belirterek, "Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." ifadesini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da dün "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı "bir dizi güçlü saldırı" başlattığını bildirmişti. İran tarafı, söz konusu ABD saldırılarını, Washington ile Tahran arasında savaşı sona erdirmek amacıyla geçen ay varılan mutabakatın ihlali olarak nitelendirmişti.

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı, ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları ve bölgede yeniden artan askeri gerilim nedeniyle hava yolu şirketlerine İran, Irak ve Lübnan hava sahasını 31 Ağustos'a kadar kullanmamaları tavsiyesinde bulundu.

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın, Dijital Piyasalar Yasası kapsamında uygulama mağazası App Store ve iOS işletim sisteminin "geçit bekçisi" olarak belirlenmesine karşı açtığı davaları reddetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşte, Jeopolitik Gerilimler Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran eski dini lideri Hamaney’in cenazesi Necef’te resmi törenle karşılandı İran eski dini lideri Hamaney'in cenazesi Necef'te resmi törenle karşılandı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti
Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek
Pakistan’a ait kargo uçağı deniz üzerinde kayboldu: 5 kişi kayıp Pakistan'a ait kargo uçağı deniz üzerinde kayboldu: 5 kişi kayıp
NATO Zirvesi’ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı
Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri NATO liderlerini büyüledi Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri NATO liderlerini büyüledi

20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nin ardından açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulunuyor
19:07
Trump’tan zirve sonrası kritik açıklamalar ABD’ye Air Force One ile dönmüyor
Trump'tan zirve sonrası kritik açıklamalar! ABD'ye Air Force One ile dönmüyor
19:03
Güney Kore First Lady’sinden Emine Erdoğan’a anlamlı jest
Güney Kore First Lady'sinden Emine Erdoğan'a anlamlı jest
18:23
NATO Zirvesi’nde liderlere özel iki jest Birisi Erdoğan’ın şahsi hediyesi
NATO Zirvesi'nde liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi
18:03
Erdoğan’dan AB savunmasına NATO şartı
Erdoğan'dan AB savunmasına NATO şartı
17:56
Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz
Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 20:39:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Düşüşte, Jeopolitik Gerilimler Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.