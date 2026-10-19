Avrupa borsaları Fransa protestolarıyla sert düştü, DAX 25.274 puana indi - Son Dakika
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Avrupa borsaları Fransa protestolarıyla sert düştü, DAX 25.274 puana indi

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Fransa'daki kitlesel protestoların ardından Avrupa borsalarında sert düşüş yaşandı. TSİ 16.00'da DAX yüzde 1,36 kayıpla 25.274 puana, CAC 40 yüzde 1,56 düşüşle 7.832 puana gerilerken avro dolar karşısında yüzde 0,12 değer yitirdi.

Fransa'da hafta sonu yaşanan şiddetli kitlesel protestoların ardından Fransız hisse senedi ve tahvil piyasalarında meydana gelen dalgalanma, Avrupa genelindeki borsaları olumsuz etkiliyor.

Ülkenin son yılların en ciddi siyasi huzursuzluğuna sahne olan??????? protestoların ardından TSİ 16.00'da Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,36 azalarak 25.274 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,56'lık kayıpla 7.832 puandan işlem görürken, baskı altında kalan avro, dolar karşısında yüzde 0,12 değer kaybederek 1,1230 dolar seviyesine indi.

Aynı dakikalarda İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,29 değer kaybederek 10.741,51 puana geriledi.

Siyasi risklerden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da ise FTSE MIB endeksi yüzde 1,77'lik düşüşle 48.975,40 puana indi.

Siyasi belirsizlik tahvil ve bankacılık hisselerini vurdu

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasi belirsizliği artıran olaylar, Fransız devlet tahvilleri üzerinde önemli bir baskı oluşturarak tahvil faizlerinin yeniden yükselmesine neden oldu.

Piyasalardaki bu hareket sigorta sektörüne de yansırken, Fransa'nın en büyük sigorta grubu AXA SA hisseleri yüzde 2'ye yakın değer kaybederek 42,20 avro seviyesine geriledi.

Ülkenin önde gelen bankalarından BNP Paribas, Societe Generale ve Credit Agricole'ün hisseleri de yüzde 2 ila 2,5 arasında değer kaybetti.

İspanya borsası da baskı altında

Gelecek ay erken seçimlerin yapılacağı İspanya'daki siyasi durum da genel belirsizliğe katkıda bulundu. İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,8'lik azalışla 18.978 puana geriledi.

Avrupa genelinde savunma sektörü ve banka hisseleri en çok kaybedenler arasında yer alırken, yatırımcıların bu hafta mali sonuçlarını açıklayacak olan yazılım şirketi SAP, İngiliz bankası Barclays ve ağ ekipmanı sağlayıcısı Nokia gibi şirketlerin finansal raporları öncesinde temkinli davrandığı gözlendi.

Analist değerlendirmeleri

Analistler, kıtada kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına yol açacak net siyasi riskler bulunduğunu belirterek, aynı zamanda, orta ve uzun vadeli gelişmeler için protestoların ötesinde daha da önemli olabilecek diğer faktörler bulunduğunu kaydetti.

ING Group FX Stratejisti Francesco Pesole, Fransa'da hafta sonu devam eden geniş çaplı protestoların yerel hisse senetleri üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini ve tahvil piyasasına da sıçrayabileceğini belirterek, bu durumun avro/dolar paritesinin??????? yükseliş potansiyelini sınırlayabileceğini kaydetti.

Pesole, yayımladığı analizde, avro/dolar paritesinin gece saatlerinde kısa süreliğine 1,1200 seviyesinin altına geriledikten sonra bu sabah yeniden hafif bir toparlanma eğilimi gösterdiğini bildirdi.

Mevcut durumda avronun dolar karşısında yüzde 1,3 ila 1,5 düşük fiyatlandığına??????? dikkati çeken Pesole, bu durumun Fransa'nın mali risklerinin piyasada güçlü bir şekilde kalmaya devam etmesiyle uyumlu olduğunu ve Fransa-Almanya 10 yıllık tahvil getirisi makasının 140 baz puan civarında seyretmesine yansıdığını ifade etti.

Pesole, piyasaların bütçe durumuna ilişkin geçici olarak daha rahat bir görünüm sergilediğini buna karşın Fransa'daki kitlesel protestoların avro/dolar paritesinin geçen hafta cuma günkü seviyelerine geri dönme kabiliyetini kısıtlayabileceğini vurguladı.

Francesco Pesole, yarın açıklanacak Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin de piyasaların odağında olacağını aktardı.

Kaynak: AA
EkonomiFinansFransaBorsaSon Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa borsaları Fransa protestolarıyla sert düştü, DAX 25.274 puana indi - Son Dakika
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