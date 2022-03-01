Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

01.03.2022 20:16
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, uluslararası medyada yer alan Rus askeri konvoyunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerlediğini gösteren görsellerin etkisiyle günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları, uluslararası medyada yer alan Rus askeri konvoyunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerlediğini gösteren görsellerin etkisiyle günü düşüşle kapattı.

Rus ekonomisine yönelik yeni yaptırımların peş peşe açıklanmasının etkisi, haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda hissedildi.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,22 değer kaybederek 443,04 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,72 azalarak 7.330,20 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,85 düşerek 13.904,85 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,94 değer kaybıyla 6.936,49 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 4,14 gerileyerek 24.363,49 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 1,034'lük düşüşle 1,11 seviyesinde bulunuyor.

YORUMLAR
500
Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi Son dakika gündem: Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Bu iğrenç savaşa son verin Son dakika gündem: Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Bu iğrenç savaşa son verin

Ukrayna, Europe, Kiev, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı - Son Dakika


Son Dakika
20:08 Korkutan deprem! Antalya'da 4.6 şiddetinde deprem oldu
20:08 Beşiktaş, Sörloth ve Boupendza'yı radarına aldı! Yeni sezon için görüşmeler başladı
20:00 Ukrayna'nın AB üyeliği talebine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?
19:33 Rusya sorularına dayanamadı! Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel: Ben politikacı değilim
19:29 Bu sefer tankların önünde konuştu! İngiltere Başbakanı Johnson: Rus güçleriyle savaşa girmeyeceğiz
19:24 "Çiftlik Bank" davasında yeni gelişme! Tosuncuk'tan akıl almaz savunma: Bank kelimesini oturak anlamında kullandım
19:15 Cristiano Ronaldo yarı çıplak duş aldı! Canlı yayında 700 bin kişi izledi
19:06 Kiev'de radyo kulesi bombalandı! O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
18:28 Basın toplantısında "Korkaksın" çıkışı! İngiltere Başbakanı Johnson neye uğradığını şaşırdı
18:24 Batılı ülkeler rezervlerin yarısına erişimini dondurdu! Putin bu durum karşısında ne yapacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 20:22:40. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement