Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

03.05.2022 19:12
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, küresel para politikalarına ilişkin beklentilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, küresel para politikalarına ilişkin beklentilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,53 artışla 446,20 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 artarak 7.561,33 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,72 değer kazanarak 14.039,47 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79'luk artışla 6.476,18 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,61'lik yükselişle 24.242,25 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.01 itibarıyla yüzde 0,1'lik artışla 1,1052 seviyelerinden işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı Mayıs 2022 Dünya Gündemi Mayıs 2022 Dünya Gündemi

England, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Son Dakika


Son Dakika
19:04 İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'ya 300 milyon sterlinlik askeri yardım sözü verdi
18:57 Kürtçe tabela önünde yaptıkları paylaşım tepki çekmişti! O öğretmenlerin savunmaları ortaya çıktı
18:02 Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı
17:36 Alkollü sürücü ceza yiyince trafik polisine sarıldı!
17:33 Rusya: Azovstal'da ateşkesi bozan Ukrayna güçlerine saldırı başlattık
17:30 Eski eşini öldüren kişinin cinayeti çocuklarının önünde işlediği ortaya çıktı
17:28 Galatasaray'da başkan adayı Fırat Develioğlu oldu
16:25 Nişana gitmek üzere yola çıktılar! Kaza yapan ailede 1 ölü, 6 yaralı var
16:20 Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık!
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 19:18:24. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement