Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

06.09.2022 19:54
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 artışla 414,38 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 artarak 7.300,44 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,87 değer kazanarak 12.871,44 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 yükselerek 6.104,61 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yerinde seyrederek 21.480,61 puanda kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.38 itibarıyla yüzde 0,21 değer kaybederek 0,991 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz tedarikinin kesilmiş olmasına ve ekonomik risklere odaklandı.

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Kaynak: AA

England, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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