İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 artarak 7.300,44 puan, Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,87 değer kazanarak 12.871,44 puan ve Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 yükselerek 6.104,61 puan oldu.

Kaynak: AA

England, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika

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