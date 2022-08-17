Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

17.08.2022 19:32
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

???????Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,91 değer kaybederek 439,03 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 azalarak 7.515,75 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,04 düşerek 13.626,71 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 değer kaybıyla 6.528,32 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,04 gerileyerek 22.757,81 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,06 azalarak 1,016 seviyesinden işlem gördü.

Norveç Varlık Fonu, yılın ilk yarısında 174 milyar dolar zarar etti.

Avro Bölgesi ekonomisi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 büyüme kaydetti.

İngiltere'de enflasyon, temmuz ayında yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Kaynak: AA

Almanya, England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika
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