Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle açıldı

02.03.2022 11:29
Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalışla 440, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 13.732 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 artarak 7.375 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 6.327 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 azalışla 8.140 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 24.204 puanda bulunuyor.

Dolar/Rus rublesi paritesi, dün 119,1 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 2,3 düşüşle 108,2 seviyelerinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi ise dün 1,1090 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi test etmesinin ardından yeni günde 1,1096'dan alıcı buluyor.

Rusya- Ukrayna savaşında, çatışmaların artmasıyla yıkıcı evrelere geçildiği endişesi küresel piyasalarda risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor.

Analistler, savaşın şiddetlenmesiyle birlikte ekonomi üzerinde etkisinin de arttığını kaydederek, pay piyasalarında bu etkinin görüldüğünü ifade etti.

Dün açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin, Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya'ya yönelik kararlaştırdığı yaptırımları uyguladığını dile getirdi.

Bugün, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, Yarıyıllık Para Politikası Raporu'nu sunması planlanan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının video konferans yöntemiyle yapacağı toplantının da takip edileceğini kaydetti.

Analistler, veri gündeminde ise Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını söyledi.

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Almanya, England, Europe, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle açıldı - Son Dakika


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