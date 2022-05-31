Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne İngiltere hariç düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,41 azalışla 444,8 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,61 değer kaybıyla 14,488 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 yükselişle 7.613 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 azalışla 6.526 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 24.712 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,31 gerileyerek 8.904 puanda bulunuyor.

Dün, 25 Nisan'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1,0789'u test etmesinin ardından günü yüzde 0,4 artışla 1,0780 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,4 azalışla 1,0740 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, enflasyon ve büyüme endişelerinin geri plana atılması ve Çin'de vaka sayılarındaki düşüşün küresel pay piyasalarını desteklediğini, Avrupa tarafında ise Rusya- Ukrayna savaşı ve ekonomik yaptırımların belirsizlikleri artırdığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan ithal edilen petrol miktarını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltma konusunda uzlaşırken, yaptırım paketi kapsamında Rusya'nın en büyük bankalarından Sberbank'ın para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılacağı duyuruldu.

Bugün ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın görüşmesine ilişkin haber akışının izleneceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de tüketici güven endeksi ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun öne çıktığını ifade etti.