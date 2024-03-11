Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde İngiltere hariç düşüşle kapandı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,35 değer kaybıyla 501,49 puana geriledi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27 azalarak 33.315,07 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 azalışla 17.746,27 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalarak 8.019,73 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 yükselişle 7.669,23 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.24 itibarıyla 1,093 seviyesinden işlem gördü.
Küresel piyasaların odağında ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri yer alırken, söz konusu veriler ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında atacağı adımlara ilişkin önem arz ediyor.
ABD enflasyon verilerinin yanı sıra yarın İngiltere'de açıklanacak iş gücü piyasası istatistikleri takip ediliyor.
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Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar, iftar çadırlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin iftar çadırının önünde orucunu açmak için bekleyen bir üniversite öğrencisi, 'Aç kaldığım zamanlar da oluyor. Geçen sene yemekhanede 6 lira olan yemek ücreti bu sene 15 lira oldu' dedi.
RAMS Beyond İstanbul, gayrimenkul sektöründe dünyanın en saygın ve nitelikli ödülü International Property Awards'ta Avrupa'nın "En İyi Karma Kullanım Geliştirme" ödülüne layık görüldü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Silivri ilçesinde düzenlenen mitingde, Silivri Belediye Başkanı'nın MHP'liliğini gizlemeye başladığını belirterek, AKP ile beraber tarikatlara, cemaatlere, vakıflara bu kentin arsalarını peşkeş çektiğini söyledi. Özel, ayrıca TRT'nin genel müdürüne hesap sormazsa namussuz olduğunu belirtti ve işsizlik rakamlarının yüksekliğine dikkat çekti.
Türkiye'den Avrupa'ya ihraç ürünleri götüren tır şoförleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parkında oruçlarını açtı. İhraç ürünlerini Avrupa ülkelerine götüren tır şoförleri, yurt dışına çıkmadan iftarlarını sınır kapısındaki tır parkında yapmayı tercih ediyor. İftar sonrası çaylarını içip aileleriyle telefonda hasret gideren sürücüler, Avrupa'da katedecekleri kilometreler için çıkış sıralarının gelmesiyle Türkiye'den ayrılıyor.
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