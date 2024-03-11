Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Düşüşle Kapandı

Ramazan Ayında İftar Çadırlarına Yoğun İlgi

Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar, iftar çadırlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin iftar çadırının önünde orucunu açmak için bekleyen bir üniversite öğrencisi, 'Aç kaldığım zamanlar da oluyor. Geçen sene yemekhanede 6 lira olan yemek ücreti bu sene 15 lira oldu' dedi.