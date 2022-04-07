Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı

07.04.2022 10:19
Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları,İngiltere hariç güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları,İngiltere hariç güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,24 artışla 457, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,35 yükselişle 14.201 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 azalışla 7.576 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 değer kazancıyla 6.536 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 artışla 8.503 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,68 primle 24.613 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.0897 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 1,0917 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin, fiyatlamalara yön veren temel risk unsuru olmayı sürdürdüğünü ifade ederek, Rusya'ya yönelik ABD ve Batılı ülkeler tarafından bir süredir açıklanması beklenen yeni yaptırımlar sonrası risk algısının arttığını bildirdi.

İngiltere, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına ve İngiliz firmalarının Rusya'ya tüm yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına karar verdi. ABD ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarını ve Rusya'nın önde gelen iki büyük bankası Sberbank ile Alfa Bank'ı yaptırım listesine aldı. Öte yandan Rusya'ya yeni yatırımlara da yasak getirildi.

Bu gelişmelerin enflasyonist endişeleri de beslemeye devam ettiğini ifade eden analistler, merkez bankaları cephesinde dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının "şahin" bulunmasıyla gözlerin bugün yayımlanacak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanaklarına çevrildiğini kaydetti.

Analistler, dün açıklanan Fed'in 15-16 Mart'ta düzenlenen toplantısına ait tutanaklarda, mayıs ayı toplantısı için yetkililerin çoğunun, bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu yönünde görüş bildirdiğini vurguladı.

Öte yandan, bugün açıklanan makro ekonomik verilere göre Almanya'da sanayi üretimi şubat ayında yüzde 0,2 artışla beklentileri aştı.

Bugün merkez bankası yetkililerinin açıklamaları ve ECB'nin toplantı tutanaklarının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların öne çıktığını söyledi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, England, Europe, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı - Son Dakika


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